Manutenzione fiumi e boschi, approvati due provvedimenti alla Rocca (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato oggi due distinti provvedimenti per le opere di Manutenzione degli alvei fluviali e dei boschi di contatto. Gli interventi, che rientrano nell’ambito del Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF) della Regione Campania 2018-2020 e del Piano Forestale Territoriale per il triennio 2018-2020, mobilitano risorse pari a 350mila Euro e consentono di completare il programma di interventi già a suo tempo elaborato ai fini della corretta Manutenzione del territorio, garantendo anche i profili occupazionali previsti. La Manutenzione e bonifica idraulica degli alvei fluviali comporta una spesa complessiva di 150mila Euro, mentre i restanti 200mila Euro sopno ... Leggi su anteprima24

Siena, intervento di manutenzione programmata per allacciamento idrico in via Enea Ciacci. I lavori di AdF sono in programma giovedì 10 settembre dalle 9.30 alle 17 e determineranno la temporanea sosp ...

Rignano riconquista il suo fiume: nasce un'oasi sull'Arno

I barchini che trasportavano sabbia, i ragazzi che facevano il bagno, i pescatori sulle sponde…. Solo i più anziani conservano il ricordo del periodo in cui attorno al fiume girava la vita e l’economi ...

