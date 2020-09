Lo 'choc Covid' sugli affitti universitari: +150% di stanze libere (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - La disponibilità di stanze per studenti è aumentata del 149% nel 2020 rispetto al 2019 e il motivo è uno solo: la pandemia. Il Covid 19 ha infatti stravolto il mercato degli affitti, anche quelli delle case in condivisione. I dati sono del centro studi di Immobiliare.it. Impressiona il dato di Milano, con un +290% di disponibilità di stanze rispetto ad appena 12 mesi fa. Gli appartamenti però si svuotano da Nord a Sud: Bologna segna +270% di camere sfitte, Padova +180%, Firenze +175% e Torino +108. Più vario il mercato di Roma che si ferma al +130% e Napoli, +100%. Pisa invece, che tra università statale e scuole di alta specializzazione è un polo universitario importantissimo, registra l'incremento minore, +12%. Calano i prezzi delle ... Leggi su agi

AGI - La disponibilità di stanze per studenti è aumentata del 149% nel 2020 rispetto al 2019 e il motivo è uno solo: la pandemia. Il Covid 19 ha infatti stravolto il mercato degli affitti, anche quell ...