Inter, Nainggolan chiede una chance a Conte: no al prestito al Cagliari (Di martedì 8 settembre 2020) Radja Nainggolan vuole convincere Antonio Conte e l’Inter. Lo riporta Il Corriere dello Sport nell’edizione di martedì. Secondo il quotidiano, il centrocampista belga non sarebbe più “fuori dal progetto”, ma rimane in uscita. La trattativa resta in sospeso per via del no al prestito secco al Cagliari. Per acquistare il giocatore servirebbero ora 10-15 milioni di euro, ma Nainggolan spera in questa preparazione pre-campionato di far cambiare idea al club, cosicché possa confermarlo per la stagione 2020/2021. Leggi su sportface

