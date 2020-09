Infortunio Perisic: problemi al ginocchio per il croato (Di martedì 8 settembre 2020) Infortunio Perisic: il croato è uscito a metà ripresa nel match contro la Francia per un problema al ginocchio L’Inter trattiene il fiato. Ivan Perisic è uscito a metà ripresa nel match contro la Francia per un problema al ginocchio sinistro. L’esterno è stato controllato in panchina dal medico della Nazionale, che ha testato la stabilità del ginocchio. Il club nerazzurro è in ansia per le condizioni del suo giocatore contando che Ausilio e Marotta dovranno cercare di piazzarlo per accumulare soldi utili per il sogno N’Golo Kanté. Perisic è uscito al 66’ di #FranciaCroazia per un problema al ginocchio sinistro. È uscito zoppicando e il ... Leggi su calcionews24

Ivan Perisic ha abbandonato il campo di gioco al minuto 66 durante Croazia-Francia sul punteggio di 2-4 per i francesi; l’esterno, zoppicante, è uscito per un problema al ginocchio sinistro. Dai primi ...

Ivan Perisic ha abbandonato il campo di gioco al minuto 66 durante Croazia-Francia sul punteggio di 2-4 per i francesi; l'esterno, zoppicante, è uscito per un problema al ginocchio sinistro. Dai primi ...