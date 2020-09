Il prefetto di Perugia in visita al carcere di Capanne: 'Grande professionalità in un contesto difficile' (Di martedì 8 settembre 2020) Il prefetto di Perugia Armando Gradone ha compiuto una visita al carcere di Capanne, dove è stato ricevuto dal direttore Bernardina Di Mario, dal comandante del reparto di Polizia penitenziaria Fulvio ... Leggi su perugiatoday

CorriereUmbria : Perugia, a Fontivegge arriva l'esercito: il prefetto dà il via libera #perugia #sicurezza #umbria… - LaNotiziaQuoti : La decisione è del nuovo prefetto #cronaca - Perugia : Prefetto visita guardia finanza Perugia: Accolto da comandanti reparto e regionale - TrgMedia : Guardia di Finanza: il Prefetto di Perugia, dott. Armando Gradone, in visita al Comando Provinciale - TrgMedia : Visita del prefetto Gradone al Comando Provinciale Carabinieri di Perugia -

Ultime Notizie dalla rete : prefetto Perugia

PerugiaToday

Perugia, 8 settembre 2020 - "Appena arrivato mi è stata rappresentata dall'amministrazione comunale l'esigenza di occuparmi della situazione di Fontivegge e sono andato personalmente a vedere la situa ..."C’è un’indagine in corso per ciò che concerne la questione degli affitti a Fontivegge. Un problema, al pari degli altri che non va affatto sottovalutato e che vede impegnate in questo momento alcune ...