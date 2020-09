Harry e Meghan chiudono i conti con la Regina e restituiscono 2,4 milioni di sterline (Di martedì 8 settembre 2020) Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle chiudono i conti con la casa reale e restituiscono i 2,4 milioni di sterline versate da un fondo di corte alimentato da denaro dei contribuenti britannici per il restauro della residenza di Frogmore Cottage: donata loro a suo tempo dalla Regina in Inghilterra.Lo ha reso noto ieri un portavoce del duca di Sussex, precisando che il pagamento è stato finanziato con parte delle entrate del contratto multimilionario firmato di recente dal secondogenito di Carlo e Diana e da Meghan con il colosso televisivo americano Netflix per produrre diverse trasmissioni. Secondo il commento del Daily Mail, il rimborso è “il segnale che il loro divorzio di Harry e ... Leggi su huffingtonpost

Tatiana8VP : Harry e Meghan hanno ripagato alla nonna due e rotti milioni che la sovrana ha investito per la ristrutturazione de… - fisco24_info : Royal family:?Harry e Meghan chiudono i conti con la Regina e rimborsano 2,4 milioni di sterline: Un portavoce del… - VanityFairIt : Sui #Sussex continuano a piovere critiche - infoitinterno : Verso le Regionali/3: Puglia, la battaglia del multiforme Emiliano. E la nuova vita di Harry e Meghan - infoitcultura : Il futuro di Archie nelle mani di Kate Middleton | Scaccomatto a Meghan e Harry -