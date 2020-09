Gazzetta: il City pronto ad offrire 70 milioni per Koulibaly, ma De Laurentiis ne vuole 75 (Di martedì 8 settembre 2020) Sulla Gazzetta dello Sport l’affare Koulibaly-Manchester City. Fondamentale per dare una scossa al mercato del Napoli, visto l’imperativo posto da De Laurentiis: prima vendere e poi comprare. Il quotidiano sportivo parla di un Koulibaly piuttosto contrariato. “Il quale è fortemente contrariato, perché vorrebbe pianificare il proprio futuro che, al momento, è molto incerto. Di certo, invece, c’è che la sua cessione si rende necessaria per poter avviare o concludere le altre operazioni che la società ha in sospeso. Il Manchester City, unico club pronto a investire una cifra elevata per il difensore senegalese, potrebbe aumentare fino a 70 milioni la propria offerta: è difficile immaginare ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta City Si allarga la galassia City dello sceicco Mansour: entra anche il Troyes, e sono 10! La Gazzetta dello Sport Coronavirus, c'è il Dpcm: gli stadi restano chiusi. In calo i nuovi contagi: 1108 nelle ultime 24 ore. Ma sono 12 i morti

Due casi al City: Mahrez e Laporte. Al Boca Juniors focolaio è fuori controllo: contagiati in 22, a rischio la gara di Libertadores. In India preoccupante impennata di casi Il presidente del Consiglio ...

La storia si ripete: già nel 2011 il passaporto allontanò Suarez e Dzeko dalla Juve

La Gazzetta dello Sport oggi fa luce su dei curiosi corsi e ricorsi storici riguardanti la Juventus e la difficoltà di ingaggiare nuovi giocatori a causa delle norme sugli extracomunitari. Nel gennaio ...

