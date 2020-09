Fiumicino, scuola: al via dal 14 settembre. Montino: ‘E’ nostro compito dare risposte certe cercando di evitare focolai’ (Di martedì 8 settembre 2020) Il 14 settembre riapriranno tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio di Fiumicino. ‘Sarà un anno particolare a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso e per questo più difficile del solito”, ha dichiarato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. ‘Ma è nostro compito – ha aggiunto – dare risposte certe, cercando di evitare il più possibile eventuali focolai che possano arrivare dall’interno o dall’esterno di quella che è la cellula più sensibile della nostra società: la scuola. Soprattutto in un momento storico in cui il numero di contagi è in continua ... Leggi su ilcorrieredellacitta

L’associazione “Insieme per il mare” attiva esprime "pieno sostegno e la sua convinta adesione al progetto di destagionalizzazione1 del Comune di Fiumicino (delibera n. 77 del 30-07-2020), relativo al ...

