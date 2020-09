Fiume: un secolo fa la Carta del Carnaro (Di martedì 8 settembre 2020) Quando la sera dell'8 settembre 1920 le parole auliche di Gabriele D'Annunzio riecheggiarono nel teatro Fenice gremito di autorità civili e militari, di popolo e di legionari accorsi per ascoltare la proclamazione ufficiale della costituzione della Reggenza, le cose nella Fiume occupata dal settembre dell'anno precedente avevano già preso una brutta piega. Il colpo di mano voluto dal vate e dai suoi soldati per ottenere immediatamente l'annessione di Fiume (città a maggioranza etnica italiana) al Regno d'Italia era stato attaccato dalla diplomazia internazionale e dal Governo italiano, in trattativa con il neonato Regno di Jugoslavia che ne rivendicava l'appartenenza. Quando l'accettazione della soluzione diplomatica fu sottoposta al voto dei cinquantamila abitanti della zona occupata, il Comandante D'Annunzio usò i suoi ... Leggi su panorama

Un esagitato che vedeva lontano

La storia abbonda di poeti, scrittori, pianisti, intellettuali, passati alla lotta armata e poi alla politica attiva. Nessuno raggiunge i livelli di Gabriele d'Annunzio, anche perché, prima ancora che ...

