Emma Marrone, polemica per una foto con un nero: ma è Kanye West (Di martedì 8 settembre 2020) Monta sui social una protesta profondamente insensata contro Emma Marrone, poiché avrebbe offerto la cena ad una persona nera: ma la persona è Kanye West Brutto, bruttissimo episodio di razzismo successo ad Emma Marrone. Nei giorni scorsi la cantante ha postato sui social una foto nella quale era a cena con un uomo nero, sorridente davanti ad un piatto di spaghetti. La foto ha da subito fatto il giro del web, facendo partire una serie di fake news, secondo le quali Emma Marrone avrebbe offerto la cena a quest'uomo perché non poteva permetterselo. Da qui nasce la polemica, dove molti utenti razzisti hanno criticato la cantante per aver aiutato l'uomo ...

