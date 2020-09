Elisabeth Moss: ruolo da protagonista nel thriller “Mrs. March” (Di martedì 8 settembre 2020) Elisabeth Moss sarà la protagonista di Mrs. March, un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo thriller di Virginia Feito. L’attrice sarà anche produttrice esecutiva del progetto e collaborerà con la casa di produzione cinematografica Blumhouse. Quest’ultima, fondata da Jason Blum nel 2000, è si distingue per le numerose produzioni horror. Vale la pena ricordare le fortunate saghe … L'articolo Elisabeth Moss: ruolo da protagonista nel thriller “Mrs. March” Leggi su dailynews24

