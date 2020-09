Covid-19, test sieroprevalenza: Asl Roma 3 invita il personale scolastico dei municipi X, XI, XII a sottoporsi all’indagine (Di martedì 8 settembre 2020) In vista dell’inizio delle attività scolastiche per l’anno 2020/2021, al fine di dare un contributo per garantire una ripresa in sicurezza, il Commissario Straordinario dott. Giuseppe Quintavalle e il direttore del Dipartimento Prevenzione dott. Aldo Benevelli, invitano tutto il personale scolastico dei municipi X, XI, XII e del Comune di Fiumicino a sottoporsi all’indagine di sieroprevalenza che viene effettuata presso i punti di prelievo predisposti dalla Azienda. Gli operatori del settore scuola dovranno rivolgersi al proprio dirigente per prendere l’appuntamento ed eseguire il test. Ecco dove recarsi e gli orari: -Casa della Salute – Lungomare Paolo Toscanelli n. 230 Ostia Lido- 7 giorni su 7 orario 9-20 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

