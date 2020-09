Coronavirus, lieve aumento dei casi. Ma quasi raddoppiati i tamponi (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set – Dal quotidiano bollettino del ministro della Salute sul Coronavirus emerge una sostanzialmente stabilità della curva dei contagi in Italia. I nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono infatti 1.370, ieri erano stati 1.108. Un lieve aumento dunque, ma a fronte di un forte incremento dei tamponi effettuati. Oggi ne sono stati effettuati 92.403, circa 40mila più di ieri. Considerato al solito il legame tra tamponi fatti e casi individuati, è chiaro dunque che l’aumento dei positivi sia quasi scontato e comunque non allarmante. Il punto sui tamponi effettuati A titolo esemplificativo: la regione italiana sinora maggiormente colpita dal Coronavirus, la Lombardia, anche ... Leggi su ilprimatonazionale

