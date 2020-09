Colleferro, il fratello maggiore dei due indagati: “Se hanno sbagliato devono pagare per Willy. Ma sono persone di cuore” (Di martedì 8 settembre 2020) “sono convinto, e confido che venga dimostrato, che il colpo mortale, forse un calcio alla bocca, non l’hanno sferrato loro. Ma se Gabriele e Marco hanno sbagliato, devono pagare fino in fondo”. Parla a Stampa e Messaggero Alessandro Bianchi, il fratello maggiore di due dei quattro indagati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Il 33enne spiega che sì, “l’atteggiamento da spacconi ce l’hanno sempre avuto, ma sono persone di cuore, non sono come appaiono in quelle immagini. Quelli non sono davvero i miei fratelli”. Alessandro ricostruisce quella ... Leggi su ilfattoquotidiano

