Cassazione: chi invia una foto hard su whatsapp a un minore fa violenza sessuale (Di martedì 8 settembre 2020) È legittimo contestare il reato di violenza sessuale a chi invia foto hard tramite whatsapp a un minorenne, reato per il quale è prevista la custodia cautelare in carcere. La terza sezione penale della Cassazione, con una sentenza depositata oggi, ha respinto il ricorso della difesa di un 32enne, indagato per aver inviato una serie di messaggi whatsapp "allusivi e sessualmente espliciti" a una ragazza minorenne, assieme a una foto hard e alla richiesta di ricevere un'immagine dello stesso genere da lei "sotto la minaccia di pubblicare la chat" su un altro social e pagine hot. Il tribunale del Riesame di Milano aveva confermato la custodia ... Leggi su iltempo

