Carlo Nordio punge il Pd sul referendum: "Ha accettato questo pasticcio" (Di martedì 8 settembre 2020) Carlo Nordio voterà no. L'ex magistrato è contrario al referendum sul taglio dei parlamentari. Intervenendo a L'aria che tira rivendica le ragioni alla base del no. Non risparmia poi critiche al Partito Democratico, che di recente ha deciso di schierarsi con le ragioni del Sì. Per il giurista il rischio è quello di trovarsi davanti ad un Parlamento delegittimato. Carlo Nordio voterà no L'ex giudice Carlo Nordio ha le idee molto chiare sul referendum costituzionale. Il prossimo 20 e 21 settembre voterà per il No. A suo avviso la riforma costituzionale non è adatta al nostro ordinamento. Se vincerà il Sì infatti sarà difficile, a partire dalla prossima legislatura, ...

La contraddizione del Pd sul taglio dei parlamentari è sotto gli occhi di tutti, anche quelli di Carlo Nordio ovviamente, osservatore acuto e attento. L'ex magistrato, che premette di votare "no" al r ...

Leggendo le motivazioni del “Sì” e del “No” nell’imminente referendum sulla riduzione dei parlamentari, un intelletto critico e speculativo potrebbe ricordarsi dell’ammonimento di Hegel, secondo il qu ...

