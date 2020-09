Brindisi: aggredito con l’acido, muore dopo un mese di agonia (Di mercoledì 9 settembre 2020) La terribile vicenda che ha interessato un 52enne aggredito con l’acido a Brindisi, il 3 agosto scorso, si tinge di un tragico epilogo. L’uomo sarebbe deceduto dopo un mese di agonia, nel letto dell’ospedale in cui era stato ricoverato subito dopo l’accaduto e da cui non era mai più uscito. Morto l’uomo aggredito con l’acido a Brindisi Poco più di un mese fa, un uomo è stato vittima di un’aggressione con l’acido a Brindisi. Nella cronaca della drammatica vicenda, riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia, si innesta il terribile epilogo di cui riferisce TgCom24: il 52enne non ce l’ha fatta, deceduto dopo giorni di ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi aggredito Aggredito con l'acido dalla moglie: muore dopo un mese di agonia BrindisiReport Sfregiato con dell'acido dalla moglie, muore dopo un mese di agonia in ospedale

BRINDISI - Un mese di agonia e poi la morte. Non ce l'ha fatta l'uomo aggredito il 3 agosto scorso in strada, a Brindisi, dalla moglie: investito da un getto di acido, il malcapitato - Rosario Almient ...

Brindisi, aggredito con l'acido dalla moglie: morto dopo un mese di agonia

Dopo più di un mese in ospedale è morto l'uomo di 52 anni che era stato aggredito con l'acido dalla moglie, a Brindisi. La donna ha problemi psichici ed era già stata trasferita dopo l'accaduto in una ...

BRINDISI - Un mese di agonia e poi la morte. Non ce l'ha fatta l'uomo aggredito il 3 agosto scorso in strada, a Brindisi, dalla moglie: investito da un getto di acido, il malcapitato - Rosario Almient ...Dopo più di un mese in ospedale è morto l'uomo di 52 anni che era stato aggredito con l'acido dalla moglie, a Brindisi. La donna ha problemi psichici ed era già stata trasferita dopo l'accaduto in una ...