Assaeroporti chiede sostegno agli scali (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – A pochi giorni dall’appello lanciato dal presidente di Assaeroporti, Fabrizio Palenzona, l’associazone degli aeroporti torna a ribadire le preoccupazioni per il perdurare della crisi del trasporto aereo affidando la posizione al direttore generale Valentina Lener, intervenuta oggi a “Italia 2021 – Competenze per riavviare il futuro” promosso da PwC Italia sulla mobilità. Dopo gli aiuti alle compagnie aeree, in questa seconda fase Assaeroporti chiede che ci siano risorse anche per gli scali, ovvero all’intera filiera del trasporto aereo. I piccoli aeroporti sono a rischio chiusura, ma anche i grandi dovranno competere con hub europei che potranno avvantaggiarsi delle sovvenzioni dei rispettivi governi. La Lener si è detta ancora più preoccupata ... Leggi su quifinanza

Confindustria, Palenzona per gli aeroporti chiede aiuto al governo (Bonomi lo sa?)

Mentre il presidente di Confindustria, Bonomi, critica il governo per i troppi aiuti e sussidi elargiti, il numero uno dell’associazione confindustriale Assaeroporti, Palenzona, scrive sul Sole 24 Ore ...

