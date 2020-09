"Aspetto un bambino e penso alla famiglia di Willy". Parla la compagna di Gabriele Bianchi (Di martedì 8 settembre 2020) “Aspetto un bambino, sto diventando madre e il mio pensiero va alla famiglia del ragazzo che non c’è più”. La voce pacata, eppure distrutta: così all’Adnkronos Silvia Ladaga, compagna di Gabriele Bianchi e incinta di suo figlio, racconta lo stravolgimento di questi giorni. Dal suo momento più bello, in attesa del primo figlio, all’incubo dell’arresto del suo compagno, Gabriele Bianchi.“La giustizia farà il suo corso, la verità verrà fuori - dice - ma c’è un accanimento fortissimo verso le famiglie dei protagonisti di questa storia. La prima vittima di tutto questo è Willy che non c’è più e ... Leggi su huffingtonpost

MaxLandra : RT @HuffPostItalia: 'Aspetto un bambino e penso alla famiglia di Willy'. Parla la compagna di Gabriele Bianchi - HuffPostItalia : 'Aspetto un bambino e penso alla famiglia di Willy'. Parla la compagna di Gabriele Bianchi - sanacore_ : Che stia vivendo un periodo di merda, lo so benissimo. Aspetto stimoli, cambiamenti chell c’rè come un bambino aspe… - thepalecountess : @KayWords Forse perché sono un po' così anch'io, ma penso sempre che la comunicazione sia biredizionale... ok tu no… - sportli26181512 : NBA, le star della lega e le loro immagini da bambini: li riconoscete tutti? FOTO: Un'immagine di Nikola Jokic da b… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspetto bambino "Aspetto un bambino e penso alla famiglia di Willy". Parla la compagna di Gabriele Bianchi L'HuffPost "Aspetto un bambino e penso alla famiglia di Willy". Parla la compagna di Gabriele Bianchi

“Aspetto un bambino, sto diventando madre e il mio pensiero va alla famiglia del ragazzo che non c’è più”. La voce pacata, eppure distrutta: così all’Adnkronos Silvia Ladaga, compagna di Gabriele Bian ...

“Aspetto un bambino, sto diventando madre e il mio pensiero va alla famiglia del ragazzo che non c’è più”. La voce pacata, eppure distrutta: così all’Adnkronos Silvia Ladaga, compagna di Gabriele Bian ...