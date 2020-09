Angela da Mondello fa la star del web: canta, balla e pulisce casa al ritmo di “Non ce n’è Coviddi” (Di martedì 8 settembre 2020) In un giorno ha stregato 140mila seguaci su Instagram al grido di “Coviddi non ce n’è“. Follower che già oggi sono diventati 155mila. Lei è Angela Chianello e questa mattina ha aperto la sua finestra virtuale salutando con affetto e grande energia i numerosi fan: «Sono Angela, Angela da Mondello. Grazie a tutti. Lo so che mi amate, anche io vi amo tantissimo», ha esordito. Mostrando in diretta video se stessa alle prese con la casa da mettere in ordine. «Le pulizie si devono fare», ha spiegato con fare coinvolgente, ballando e cantando le hit del momento. E ribadendo con un largo sorriso: «Di Coviddi non ce n’è». “Non ce n’è Coviddi”: chi è ... Leggi su secoloditalia

cuenews_it : #ANGELA da #Mondello sbarca (e sbanca) sui Social ?? Un piano di #marketing e nulla più?? Ecco come nasce la nuova '… - SecolodItalia1 : Angela da Mondello fa la star del web: canta, balla e pulisce casa al ritmo di “Non ce n’è Coviddi”… - GeaPilato : RT @FabrizioDelpret: Non c’è da meravigliarsi di come Angela Chianello - nota per il suo “noncenecoviddi” da Mondello - abbia raggiunto i 1… - singtomehar : RT @VuotoxVuoto: Alberto Angela: 148 Mila follower Tizia di Mondello: 126 Mila (in un giorno) Benvenuti in Italia - MariaLovesLaura : RT @adamfoureira: Abbiamo persino avuto la Lega al 37% ma serviva Angela da Mondello per far capire che gli italiani sono ignoranti -