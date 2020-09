Ufficiale: Newcastle, arriva Callum Wilson dal Bournemouth (Di lunedì 7 settembre 2020) Colpo Ufficiale in attacco per il Newcastle. Il club bianconero ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo dal Bournemouth dell’attaccante Callum Wilson che ha firmato un contratto fino al 2024. “Il Newcastle è un club importante, con una grande storia. Nel corso degli anni hanno avuto grandi attaccanti, quindi se potrò emulare almeno metà di quello che hanno fatto, sarei contento” le prime parole della punta ai canali ufficiali del club inglese. #NUFC are delighted to announce the signing of Callum Wilson from @afcBournemouth on a four-year deal! Welcome, Callum! — Newcastle United FC (@NUFC) September 7, 2020 Foto: ... Leggi su alfredopedulla

Ufficiale: Newcastle, arriva Callum Wilson dal Bournemouth

