Tenet: lo strano modo in cui Christopher Nolan ha girato la sua inquadratura preferita (Di lunedì 7 settembre 2020) Il regista di Tenet Christopher Nolan svela il curioso e ingegnoso metodo che gli ha permesso di realizzare la sua inquadratura preferita del film. Christopher Nolan ha svelato lo strano modo in cui ha girato la sua inquadratura preferita di Tenet, una sequenza piuttosto complicata realizzata solo grazie all'esperienza del regista inglese nell'uso delle telecamere IMAX. Ecco le parole di Nolan a CinemaBlend: "Una delle mie inquadrature preferite del film, che è un po' un azzardo, è quella in cui guardiamo giù dalla prua di una barca e si vedono le onde che vanno all'indietro. Eravamo all'inizio e abbiamo pensato 'Proviamo e mettiamo ... Leggi su movieplayer

