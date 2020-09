Referendum: partiti verso le urne, tra maggioranza per sì e libertà voto/Adnkronos (3) (Di lunedì 7 settembre 2020) (Adnkronos) – Da sottolineare, sempre in Liberi e uguali, la posizione del ministro della Salute, Roberto Speranza, che dopo il Sì annunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avvertito che “noi che stiamo al governo non dobbiamo politicizzare eccessivamente questo Referendum. Dicevo queste cose il 4 dicembre del 2016, quando c’è stato il famoso Referendum di Renzi”. E Italia viva lascerà libertà di voto, rispetto ad una riforma che l’ex premier non esita comunque a definire “uno spot, una proposta demagogica”. Pollice verso infine da Carlo Calenda, leader di Azione, e da Più Europa, che dopo il no della Corte costituzionale al ricorso contro l’election day ha deciso di rivolgersi alla Cedu. ... Leggi su calcioweb.eu

(Adnkronos) - Non meno fluida la situazione all'interno di Forza Italia. Silvio Berlusconi, dopo aver definito "demagogia" la riduzione del numero dei parlamentari senza una "riforma organica" della C ...

Non ci sentiremo orfani di 345 parlamentari se i restanti non saranno succubi dei capi partito

PIERCARLO BARALE - Nell’ultima votazione in Senato - la quarta - la riduzione dei parlamentari aveva sfiorato l’unanimità dei consensi. C’era stato quindi tutto il tempo per verificare l’opportunità e ...

