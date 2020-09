Razzismo e violenza, notte di scontri a Portland: 59 arresti (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono 59 le persone arrestate dalla polizia a Portland, nell'Oregon negli Stati Uniti, nella 101esima notte di protesta contro il Razzismo e le violenze degli agenti. Negli scontri scaturiti è rimasta ... Leggi su globalist

