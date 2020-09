Ora è anche ufficiale: Ceter al Pescara (Di lunedì 7 settembre 2020) Ve lo avevamo anticipato e ora è arrivata l’ufficialità Ceter è un nuovo giocatore del Pescara. Nell’operazione tra Cagliari e Pescara si lega anche il nome del giovane Zappa che fa il percorso inverso e va al Cagliari per tre milioni di euro più il cartellino di Ceter. Atterraggio ore 15:15 Tampone ore 15:30 Damir Ceter Valencia sarà il nuovo arrivo in #CasaPescara? pic.twitter.com/U6zHScayr5 — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) September 7, 2020 Foto: Logo Pescara. L'articolo Ora è anche ufficiale: Ceter al Pescara proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

myrtamerlino : Terminano anche gli ultimi giorni di prove! Domani dalle 11 torno in diretta con l'@Ariachetira su @La7tv. Una carr… - diegopia : Incontrai @lucasofri 20 anni fa durante questa intervista a Jeff Bezos. 10 anni dopo ho aderito con entusiasmo al s… - emergency_ong : #NessunoEscluso Anche grazie all’entusiasmo e all’aiuto di #volontari come Stefano e Ginevra, abbiamo finora potuto… - 04Rache : Sto tornando ora da Roma, bellissima. Ci sono stata 5 giorni, come regalo di compleanno dei miei genitori. Ci ho la… - mirkwoodtales : RT @ThanosErika: -ELFO- - sicuramente sei una persona sicura, ma anche molto prevedibile - i vestiti nel tuo armadio sono in ordine crom… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Bonaventura prima e ora anche un attaccante: La Fiorentina in doppio contatto con Raiola fiorentinanews.com Mascherine, distanze, obblighi per i locali: le misure anti Covid a Sassari

Nuova ordinanza anti Covid del sindaco di Sassari Nanni Campus. Viene prorogato, "tenuto conto dell'aumento dei contagi in città", l'obbligo di utilizzare le mascherine a tutte le ore "anche all'apert ...

Chiappori (Grande Liguria): “Caos covid: rinviare riapertura scuole e concedere bonus alle famiglie”

"Spargere ottimismo non solo non serve a nulla, ma bisogna dirlo chiaro e forte: è un comportamento che concorre a diffondere il virus” “La situazione d’emergenza, circoscritta per ora in alcune aree, ...

Nuova ordinanza anti Covid del sindaco di Sassari Nanni Campus. Viene prorogato, "tenuto conto dell'aumento dei contagi in città", l'obbligo di utilizzare le mascherine a tutte le ore "anche all'apert ..."Spargere ottimismo non solo non serve a nulla, ma bisogna dirlo chiaro e forte: è un comportamento che concorre a diffondere il virus” “La situazione d’emergenza, circoscritta per ora in alcune aree, ...