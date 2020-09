Napoli, ufficiali le amichevoli con Pescara e Sporting (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Napoli si prepara all’inizio del campionato con due amichevoli, contro il Pescara a Napoli e contro lo Sporting a Lisbona. Di seguito la nota pubblicata dal club sul proprio sito ufficiale. Dopo il ritiro a Castel di Sangro e le due amichevoli in Abruzzo, proseguono le emozioni della estate azzurra. Il Napoli affronterà un terzo test amichevole venerdì 11 settembre contro il Pescara al San Paolo. Il match avrà inizio alle ore 18 e sarà trasmesso su Sky in pay per view al prezzo di 5.99 Euro. Due giorni dopo, domenica 13 settembre, gli azzurri voleranno in Portogallo per l’amichevole di lusso Sporting Lisbona-Napoli. La sfida avrà inizio alle ore 20.30 italiane e ... Leggi su ilnapolista

napolista : Napoli, ufficiali le amichevoli con Pescara e Sporting Gli azzurri affronteranno prima gli abruzzesi l’11 settembre… - darioderrico : RT @100x100Napoli: Ufficiali date e orari delle amichevoli con Pescara e Sporting - 100x100Napoli : Ufficiali date e orari delle amichevoli con Pescara e Sporting - VincenzoLombar1 : @ixiidave @Napoli_Report Younes sono già 10 giorni che lo vuole il Genoa, ad oggi 0 offerte ufficiali. - news24_napoli : RAI – Koulibaly ha l’accordo con il City: le cifre ufficiali! PSG pronto… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ufficiali Napoli, ufficiali le amichevoli con Pescara e Sporting - ilNapolista IlNapolista Ufficiale, la scuola riapre il 24 settembre! (VIDEO)

NAPOLI – “La Campania approva oggi il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico al 24 settembre, accogliendo le richieste dell’Anci, l’associazione dei Comuni, e dei sindacati della scuola, incontrati ...

UFFICIALE – Domenica 13 settembre ci sarà Sporting Lisbona-Napoli

Dopo aver ufficializzato qualche giorno fa l’amichevole contro il Pescara, venerdì 11 settembre alle ore 18 (visibile in pay per view su Sky a 5,99), il Napoli ha appena comunicato anche un’altra amic ...

NAPOLI – “La Campania approva oggi il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico al 24 settembre, accogliendo le richieste dell’Anci, l’associazione dei Comuni, e dei sindacati della scuola, incontrati ...Dopo aver ufficializzato qualche giorno fa l’amichevole contro il Pescara, venerdì 11 settembre alle ore 18 (visibile in pay per view su Sky a 5,99), il Napoli ha appena comunicato anche un’altra amic ...