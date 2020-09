Mi Manda Rai 3, nuova stagione: Ruffo e Galeazzo coppia perfetta, ma la timidezza è da evitare (Di lunedì 7 settembre 2020) Una nuova stagione partita con non poche novità, come promesso, quella di Mi Manda Rai 3, ricominciato proprio questa mattina, per la sua stagione autunnale 2020-2021, con al timone la coppia di conduttori formata da Lidia Galeazzo e Federico Ruffo. Non solo logo e sigla nuovi per il programma - stavolta trasformati anche e soprattutto nei colori, dando così spazio ad un giallo intenso e caldo a contrasto con un grigio chiaro - ma anche una strutturazione differente per tutto il corso della diretta, con spazi equamente suddivisi tra i due presentatori nonostante l'iniziale timidezza della Galeazzo che sicuramente l'ha frenata oggi.Una prima puntata partita infatti in sordina per lei, probabilmente vittima della ... Leggi su blogo

