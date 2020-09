Maglia Genoa 2020/2021: presentato la prima divisa – FOTO (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Genoa ha presentato la prima Maglia per la stagione 2020/2021 Nel giorno del 127esimo compleanno del club, il Genoa ha presentato la prima Maglia di gara per la stagione 2020/2021. Classiche due fasce larghe rosse e blu, la particolarità però sono le righe più scure presenti come sfondo della divisa. Nel giorno della presentazione c’è anche un’iniziativa per i tifosi. Infatti, cinque abbonati del Genoa nati il 7 settembre riceveranno la Maglia in regalo e in anteprima. 🔴🔵 Ecco la nostra nuova Kombat Pro 2021 Home. ... Leggi su calcionews24

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Il Genoa ha svelato la sua prima maglia per la stagione 2020-2021. Sono presenti delle righe in tonalità leggera sui quarti rossoblù, il ...

