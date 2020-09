Maestra d’asilo con camice e visiera: “Verremo così”, piovono le critiche (Di lunedì 7 settembre 2020) Un post Facebook che fa discutere e fa anche arrabbiare qualche genitore. La Maestra d’asilo critica le istituzioni a pochi giorni dal rientro Fonte foto: (Pixabay)Un post Facebook ha destato tanta rabbia tra i genitori dei ragazzi che torneranno a breve a riempire le scuole in tutta Italia. La Maestra d’asilo, afferma che lei e le sue colleghe si presenteranno a scuola con camice e visiera, mentre lei in foto appare copertissima: camice lungo di plastica, probabilmente guanti e visiera. Colleghi e genitori le danno ragione, mentre lei ci va giù duro criticando l’organizzazione per i rientri delle scuole, ma c’è chi risponde: “Assurdo! Mio figlio scappa dopo 2 minuti“. Milano, la Maestra: “Mai ... Leggi su chenews

infoitinterno : Milano, polemiche dopo la foto di una maestra d’asilo in camice e visiera: “Neanche gli infermieri” - 39_astronauti : @dicartacieoIo Testimonianza di un'amica di mia sorella che fa la maestra d'asilo: i bimbi non potranno avere nessu… - ReciLadiva : @infilapersei Una maestra d'asilo ai tempi del covid ?? - Davide57208967 : @Viotta82 @Corriere Quello che chiami tu si chiama...ORGANIZZAZIONE...ci vogliono fondi mezzi...se il tuo asilo e'… - Notiziedi_it : Maestra d’asilo precaria da 18 anni: sbaglia il clic, salta l’assunzione -

