L’Oroscopo di Velvet: settimana dal 7 al 13 settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) ARIETE ★★Amici dell’Ariete, questa settimana Mercurio in opposizione causerà antipatie e ostacoli sul lavoro, ma Venere torna a lasciarvi liberi di amare in armonia. TORO ★★★★Cari Toro, bellissima Luna in congiunzione ad inizio settimana: lunedì e martedì ‘pioveranno dal cielo’ belle occasioni. Nel frattempo, però, Venere arriva in opposizione… GEMELLI ★★★★Cari Gemelli, Venere favorevole per una settimana all’insegna dell’amore! Se siete single preparatevi ad incontri interessanti. Chi è in coppia chiarirà vecchie tensioni. CANCRO ★★ Amici del Cancro, una bella Luna nel segno sarà d’aiuto per questo ritorno alla normalità dopo l’estate. Siete ... Leggi su velvetgossip

