Lavoro: dal network specialist al programmatore Plc, QuoJobis ricerca profili IT (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set. (Labitalia) - Il settore dell' Information Technology è uno di quelli che anche in piena crisi da pandemia non ha mai smesso di operare. Anzi, sicuramente la pausa forzata e il Lavoro da remoto e lo smart working, hanno dato una forte accelerazione alla diffusione di tecnologie, così come hanno avuto un balzo in avanti l'e-commerce e la supply chain. Questo ha prodotto anche una domanda molto consistente di professioni legate a questo settore. QuoJobis. agenzia nazionale per il Lavoro, per soddisfare le molte richieste da parte di aziende appartenenti ai più svariati settori, sta ricercando profili in tutta Italia. Nello specifico cerca: Gis developer (Area Mobilità resiliente/Geospatial Data Automation); Data Automation specialist; Mobile ... Leggi su iltempo

CatalfoNunzia : Investimenti sul capitale umano, sulle nuove competenze, sul futuro del lavoro. Di questo e molto altro parlerò fra… - ilfoglio_it : Boom di disoccupati e una scuola sganciata dal mondo reale: serve il piano Next Generation Eu per avvicinare l'Ital… - borghi_claudio : Ma in Italia esiste ancora qualcuno che non abbia capito che Pagnoncelli poverino svolge il lavoro per cui è pagato… - GGabbuti : RT @pantoprazolo: Quando penso al merito penso sempre a mio nonno materno. Aveva molte passioni, tra le altre pittura e fotografia. Ma se l… - PdMilano : Riprende la nostra maratona di eventi online e dal vivo per questo mese! Oggi, alle 18.30, ci sarà la presentazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro dal Dalla scuola al lavoro, dal Recovery Fund alla Rete unica: tutti i fronti del premier Il Sole 24 ORE Esonero contributivo o CIG per Covid: una scelta delicata

Esonero contributivo o ulteriori settimane di CIG per Covid 19? Il Decreto Legge n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, mette i datori di lavoro di fonte a una scelta non facile nella gestione della prop ...

Centri diurni, lettera dei genitori di Busca: "La ripresa a pieno regime ancora così lontana?"

Alcune risposte a queste nostre esigenze materiali e spicciole, che vanno dal semplice fatto di poter andare al lavoro, e finiscono all'ancor più semplice fatto di poter avere la testa un po' libera ...

Esonero contributivo o ulteriori settimane di CIG per Covid 19? Il Decreto Legge n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, mette i datori di lavoro di fonte a una scelta non facile nella gestione della prop ...Alcune risposte a queste nostre esigenze materiali e spicciole, che vanno dal semplice fatto di poter andare al lavoro, e finiscono all'ancor più semplice fatto di poter avere la testa un po' libera ...