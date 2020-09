Il video di Djokovic che colpisce un giudice di linea mostra l’involontarietà del gesto (Di lunedì 7 settembre 2020) Non sarà uno tra Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer a vincere un torneo del grande slam. Nel corso della serata di ieri, mentre il serbo era impegnato nel suo ottavo di finale contro Carreno Busta, in seguito a un gesto di stizza, ha colpito una giudice di linea che si è accasciata al suolo per qualche minuto. Come da regolamento, Djokovic espulso e niente avanzamento in tabellone. Sui social network – soprattutto in Italia – subito dopo la circostanza, si è verificato un vero e proprio attacco al tennista serbo. Probabile che si paghi ancora lo scotto della vicenda coronavirus: Djokovic, a inizio estate, era stato molto imprudente, contribuendo all’organizzazione di un torneo in cui ci sono stati diversi contagiati (e lui stesso è ... Leggi su giornalettismo

