Honor | tante novità tra smart watch | notebook e tablet

In occasione dell'IFA di Berlino, Honor ha presentato una coppia di nuovi smartwatch, tre modelli di laptop della serie MagicBook per il mercato europeo e il nuovo tablet Honor Pad 6. Il nuovo smartwatch robusto e resistente di Honor è pensato per chi vuole partire all'avventura senza troppe preoccupazioni. Honor watch GS Pro soddisfa infatti 14 test eseguiti secondo lo standard militare MIL-STD-810G e presenta una batteria che può durare fino a 25 giorni e ricaricata in meno di 2 ore, uno dei risultati più alti tra gli smartwatch attualmente presenti sul mercato. La lunetta ed il quadrante in acciaio inossidabile ne assicurano la resistenza nel tempo ed ...

In occasione dell’evento svoltosi a Berlino durante questa particolare edizione speciale di IFA 2020 dedicata ai soli addetti della stampa, Honor ha presentato una coppia di nuovi smartwatch e tre mod ...

Honor ha appena concluso il suo intervento all’IFA 2020: un evento durato oltre un’ora e mezza in cui il brand di Huawei ha lanciato diversi nuovi prodotti tecnologici. I più interessanti sembrano ess ...

