Hong Kong | TikTok sospende la sua applicazione

TikTok sospende la sua applicazione ad Hong Kong dopo l'emanazione di una legge di Pechino che monitora l'attività degli utenti su Internet. Facebook, Google e Twitter hanno annunciato che non risponderanno più alle richieste di informazioni sui propri utenti da parte del governo e delle autorità di Hong Kong. Questa è una conseguenza dei maggiori poteri di censura su Internet a Hong Kong. Mentre l'emanazione di una nuova legge sulla sicurezza nazionale di Pechino ha suscitato proteste tra i giganti dei social media americani, la piattaforma TikTok, di proprietà del gruppo cinese ByteDance, ha annunciato la sua sospensione. "Alla luce dei recenti eventi,

