Festival di Venezia, Sgarbi non rispetta le distanze e l’attrice Sara Serraiocco si arrabbia (Di lunedì 7 settembre 2020) Esterno notte veneziano. In occasione della 77esima Mostra del Cinema di Venezia, l’opioninista, conduttore tv, politico e critico d’arte Vittorio Sgarbi è stato chiamato a partecipare all’assegnazione dei premi Kinéo. E Sgarbi si è fatto notare per il suo «entusiasmo», infischiandosene delle norme di sicurezza per Covid-19, dispensando calorose strette di mano, baci e abbracci a gran parte dei presenti. Leggi su vanityfair

