E' iniziata la Festa Mariana di Roncade (Di lunedì 7 settembre 2020) Al via la Festa Mariana di Roncade , che prende il posto, almeno per quest'anno, alla tradizionale sagra paesana. Infatti, da venerdì 4 a domenica 13 settembre, presso i locali parrocchiali della ... Leggi su trevisotoday

accirtgds : RT @peripateticagds: Nonostante la festa fosse iniziata da un po’ e tutti erano intenti a festeggiare bevendo litri di alcol, gentilmente o… - peripateticagds : Nonostante la festa fosse iniziata da un po’ e tutti erano intenti a festeggiare bevendo litri di alcol, gentilment… - pullagds : @pecoraneragds @sofijagds prepararsi, e verso le nove e mezza era già pronta per uscire. la festa sarebbe iniziata… - Francy77127184 : RT @Annina801: Un'altra festa è iniziata Rinnovo l'invito a partecipare a tutte le pagine che si vantano di supportare il nostro ragazzo… - IlardiBarbara : RT @Annina801: Un'altra festa è iniziata Rinnovo l'invito a partecipare a tutte le pagine che si vantano di supportare il nostro ragazzo… -

Ultime Notizie dalla rete : iniziata Festa

La Repubblica

Durante la festa cervese di Sapore di sale l’incontro sullo sviluppo della rete. Grande entusiasmo e partecipazione per l’incontro internazionale sulle città del sale d’Europa che si è tenuto domenica ...L'evento è in programma per lunedì 14 settembre: la festa avrà inizio alle 9.30 e durerà sino alle 18.30. La giornata sarà arricchita dalla "Rassegna gastronomica" Bancarelle, laboratori, giochi, clow ...