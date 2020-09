Codice della Strada modificato, attenzione alle multe: ecco tutte le novità (Di lunedì 7 settembre 2020) Grandi novità per il Codice della Strada, soprattutto per quanto riguarda autovelox e bici: i primi si potranno montare anche nelle strade di quartiere e locali (mentre oggi sono previsti solo per le strade a scorrimento), le seconde perché avranno la precedenza se viaggiano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio. Novità anche per gli ausiliari al traffico che avranno maggiori poteri di sanzionamento nei divieti di sosta. Ma andiamo per gradi. Le novità sono appese al voto della conversione in Legge del 'Dl Semplificazioni' che la Camera dei Deputati farà nei prossimi giorni, confermando il testo approvato dal Senato venerdì scorso, ma la Strada legislativa sembra tutta in discesa. Molte delle proposte ... Leggi su howtodofor

