Catherine Spaak, drammatica confessione: “Ho avuto un’emorragia cerebrale” (Di lunedì 7 settembre 2020) Catherine Spaak, ospite di Eleonora Daniele nel corso della prima puntata della nuova stagione di Storie Italiane, ha raccontato di aver avuto sei mesi fa un’emorragia cerebrale. Catherine Spaak a Storie Italiane Ospite di Eleonora Daniele nel corso della prima puntata della nuova stagione di Storie Italiane, Catherine Spaak si era rifiutata di commentare un’intervista … L'articolo Catherine Spaak, drammatica confessione: “Ho avuto un’emorragia cerebrale” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Riparte Storie Italiane, lo storico programma mattutino di Rai1 con Eleonora Daniele. Ospite in studio Catherine Spaak, attrice di cinema e televisione che ha raccontato, per la prima volta, di essere ..."Sei mesi fa ho avuto un'emorragia cerebrale e, successivamente, delle crisi epilettiche dovute alla cicatrice". Il ritorno in onda della nuova edizione di Storie Italiane, il programma di Eleonora Da ...