Calciomercato Juventus, Sabatini: “Chiesa? Fissato il prezzo” (Di lunedì 7 settembre 2020) L’interessamento della Juventus per i giovani talenti italiani non è certo la notizia dell’ultimo minuto in sede di Calciomercato. Da anni la Vecchia Signora sembra infatti monitorare da vicino diversi campioncini italiani da lanciare sul palcoscenico del grande calcio tricolore ma non solo. L’ultimo sogno di mercato prende il nome di Federico Chiesa, stella della Fiorentina e possibile colpo last minute di Paratici. Sì perché al momento le cessioni latitano in casa bianconera, non permettendo al direttore sportivo di accumulare il tanto vociferato tesoretto da investire sul fronte acquisti. Anche per questo motivo la pista che porta all’esterno viola sembra dunque assai complicata, nonostante ci sarebbe la volontà di garantire a Pirlo un rosa all’altezza della futura corsa bianconera in ... Leggi su tuttojuve24

