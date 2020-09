Brescia, sgombero nei capannoni ex Ideal Clima (Di lunedì 7 settembre 2020) Brescia, 7 settembre 2020 - Un blitz in piena regola scattato all'alba ha consentito di s gomberare i senzatetto che da tempo bivaccavano nei capannoni abbandonati dell'Ideal Clima di via Milano a ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Brescia sgombero Brescia, sgombero nei capannoni ex Ideal Clima IL GIORNO Brescia, sgombero nei capannoni ex Ideal Clima

Brescia, 7 settembre 2020 - Un blitz in piena regola scattato all'alba ha consentito di sgomberare i senzatetto che da tempo bivaccavano nei capannoni abbandonati dell'Ideal Clima di via Milano a Bres ...

Ideal Clima: all'alba lo sgombero, poi l'abbattimento

Si è aperta con l'ennesimo sgombero la giornata del definitivo abbattimento dell'Ideal Clima di via Milano per lasciare spazio al nuovo teatro che sarà realizzato dal comune, segnando un ulteriore tas ...

Brescia, 7 settembre 2020 - Un blitz in piena regola scattato all'alba ha consentito di sgomberare i senzatetto che da tempo bivaccavano nei capannoni abbandonati dell'Ideal Clima di via Milano a Bres ...Si è aperta con l'ennesimo sgombero la giornata del definitivo abbattimento dell'Ideal Clima di via Milano per lasciare spazio al nuovo teatro che sarà realizzato dal comune, segnando un ulteriore tas ...