Us Open, Djokovic squalificato. Comunicato USTA: “Niente punti ranking e multa” (Di domenica 6 settembre 2020) “In accordo a quanto recita il regolamento degli Slam, a seguito dell’intenzionalità di colpire la palla in maniera pericolosa e in una situazione di negligenza di fronte alle possibili conseguenze, i giudici hanno deciso di squalificare Novak Djokovic dagli US Open 2020. A causa di questa squalifica Djokovic perderà tutti i punti per il ranking conquistati in questa edizione e verrà multato sul prize money fino ad ora guadagnato“. È questo il Comunicato USTA in merito alla squalifica di Novak Djokovic durante l’ottavo di finale con Carreno BUSTA a seguito della pallata alla gola di un giudice di linea. USTA statement on default of Novak Djokovic: ... Leggi su sportface

