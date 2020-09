Temptation, annunciata la data d’inizio. E Alessia Marcuzzi si prepara su Instagram (Di domenica 6 settembre 2020) Mancano pochi giorni al debutto della nuova edizione di Temptation Island, una delle trasmissioni più attese del palinsesto autunnale di Canale 5. Il reality dedicato ai sentimenti segna anche il ritorno di Alessia Marcuzzi, che proprio in questi giorni si sta preparando al meglio per il suo nuovo impegno. Quest’anno abbiamo assistito ad un’inversione dei ruoli: durante l’estate Filippo Bisciglia si è occupato della versione vip di Temptation Island – anche se nella realtà si è trattato di un mix tra coppie famose e coppie non conosciute. Alessia Marcuzzi, invece, sarà impegnata con l’edizione classica, dove persone lontane dal mondo dello spettacolo avranno l’occasione di compiere un avventuroso ... Leggi su dilei

Temptation annunciata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Temptation annunciata