Rocco Hunt: «Quando conobbi Pino Daniele mi disse “Non ti perdere in questa ammuina”» (Di domenica 6 settembre 2020) Repubblica Napoli intervista Rocco Hunt autore anche quest’estate di un nuovo successo. La sua carriera parte da lontano, da Quando si era presentato sul palco di SanRemo appena 19enne Racconta del suo incontro con Pino Daniele «L’ho conosciuto a Radio Deejay nel 2014, avevo vinto da poco Sanremo, aveva già problemi di vista, mi riconobbe dalla voce. Mi disse: “Tu sei Rocco, ho ascoltato la tua canzone a Sanremo, hai qualcosa di speciale. Non ti perdere in questa ammuina”. A dicembre mi invitò al concerto del Palapartenope, per due sere. Avevo scelto di cantare “Quanno Chiove”, lui voleva farmi cambiare idea, ma io ho insistito. Andò come diceva lui, mi ... Leggi su ilnapolista

