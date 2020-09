Rientro a scuola, arriva il referente Covid: ecco chi è, come viene scelto e di cosa si occuperà (Di domenica 6 settembre 2020) Il ritorno sui banchi si avvicina e le scuole mettono a punto il piano per la ripartenza. Tra le nuove misure di sicurezza che verranno adottate negli istituti, c’è anche l’introduzione di una nuova figura: il referente Covid. Il suo compito sarà quello di promuovere azioni di informazione al personale e alle famiglie, ricevere segnalazioni nel caso in cui risultassero contatti stretti con un caso di Covid e trasmetterle alla Asl competente e infine organizzare un sistema di sorveglianza e aiuto per gli alunni con fragilità, dalle disabilità alle malattie croniche. L’Associazione nazionale dei presidi (Anp) ha stilato sul suo sito un vademecum per sciogliere dubbi e fare chiarezza sul ruolo che il referente dovrà assumere all’interno della ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Ilaria Iacoviello e Raffaella Cesaroni discutono con i loro ospiti dei dubbi e dei timori legati al rientro a… - GiovanniToti : E mentre a Roma regnava il caos, in Liguria avevamo preparato un solido piano per il rientro a scuola degli alunni:… - MIsocialTW : Sul sito “Rientriamo a Scuola”, dedicato alla ripartenza di settembre, trovate tutte le risposte alle domande più f… - MatteoMarchini5 : Rientro a scuola, arriva il referente Covid: ecco chi è, come viene scelto e di cosa si occuperà - MorriSpick : RT @fattoquotidiano: Rientro a scuola, arriva il referente Covid: ecco chi è, come viene scelto e di cosa si occuperà -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola Rientro a scuola, la questione delle classi pollaio. Cosa possono fare le scuole dell’infanzia e della primaria Orizzonte Scuola Scuola, pronta la riapertura ma in modalità diverse: le date e le regole Regione per Regione

Il rientro a scuola avverrà in date e modalità diverse da regione a regione, da città a città e persino da scuola a scuola. Rispetto alla data generale di ripresa fissata per il 14 settembre, hanno fa ...

Rientro a scuola, arriva il referente Covid: ecco chi è, come viene scelto e di cosa si occuperà

Il ritorno sui banchi si avvicina e le scuole mettono a punto il piano per la ripartenza. Tra le nuove misure di sicurezza che verranno adottate negli istituti, c’è anche l’introduzione di una nuova f ...

Il rientro a scuola avverrà in date e modalità diverse da regione a regione, da città a città e persino da scuola a scuola. Rispetto alla data generale di ripresa fissata per il 14 settembre, hanno fa ...Il ritorno sui banchi si avvicina e le scuole mettono a punto il piano per la ripartenza. Tra le nuove misure di sicurezza che verranno adottate negli istituti, c’è anche l’introduzione di una nuova f ...