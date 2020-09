Referendum, ossia quando si parla solo di quantità ma non di qualità (Di domenica 6 settembre 2020) L'attuale dibattito sul si e sul no al taglio dei parlamentari in un momento così delicato per il paese stride come il rumore del gesso sulla lavagna quando non si dà la giusta pressione. In un ... Leggi su globalist

L'attuale dibattito sul si e sul no al taglio dei parlamentari in un momento così delicato per il paese stride come il rumore del gesso sulla lavagna quando non si dà la giusta pressione. In un moment ...

Il ritorno a scuola a Roma, il fronte del rinvio. "Impreparati alla ripresa"

Il fronte del no è sempre più compatto. Almeno quello contrario alla riapertura delle scuole il 14 settembre. Sono sempre di più i presidi, i genitori, gli amministratori locali a chiedere alla Region ...

