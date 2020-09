Olanda, De Roon: “Vogliamo creare un distacco con l’Italia. Quando ripenso alla partita con il PSG…” (Di domenica 6 settembre 2020) Marten de Roon, centrocampista in forza all'Atalanta, si appresta a sfidare l'Italia con la Nazionale olandese. Il calciatore ha voluto analizzare diversi temi alla vigilia di quella che sarà una partita molto importante, specie per i ragazzi di Mancini dopo il brutto pareggio con la Bosnia."HO MERITATO LA CONVOCAZIONE"caption id="attachment 968553" align="alignnone" width="1024" De Roon Atalanta (getty images)/captionDe Roon ha parlato a Rai Sport a poche ore dalla partita con la Nazionale italiana: "Domani affronteremo una squadra come l'Italia che è sempre pronta a giocare le partite, indifferentemente dal periodo. In Serie A il campionato è finito tardi, abbiamo avuto poco tempo per riposare ma adesso siamo qui, pronti a giocare. Gli azzurri ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Olanda, De Roon: 'Vogliamo creare un distacco con l'Italia. Quando ripenso alla partita con il PSG...' -… - BombeDiVlad : ?? #DeRoon presenta la sfida di domani contro l’#Italia ???? in conferenza stampa ?? Smentisce le voci su un possibil… - marco_rogerio_ : Dopo Gosens ieri sera, anche Hateboer e De Roon titolari con l'Olanda. -