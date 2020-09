Mancini: “Contro l’Olanda bisogna vincere. Cambieremo diversi giocatori” (Di domenica 6 settembre 2020) Alla vigilia della sfida contro l’Olanda valida per il torneo Nations League, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa. “Ho detto che ho visto sia Zaniolo che Kean molto cresciuti rispetto al passato e spero che continuino così, hanno bisogno di crescere e migliorare ancora. Sono sulla buona strada e renderanno felici sia noi che i loro club”. Giocheranno contro l’Olanda? “Vedremo la condizione di tutti per capire chi sta meglio e può giocare ancora, probabilmente ne Cambieremo diversi“. Su Zaniolo: “Nicolò può migliorare ancora moltissimo, sia come esterno di destra che come mezzala. È giovane, potrebbe giocare ancora in Under 21 e ha margini di crescita enormi”. Chi ci sarà in porta, ... Leggi su ilnapolista

Vivo_Azzurro : #NationsLeague ??? #Mancini: 'Il pareggio non cambia i nostri piani. Contro l'Olanda il nostro impianto di gioco non… - napolista : Mancini: “Contro l’Olanda bisogna vincere. Cambieremo diversi giocatori” Il ct in conferenza stampa: “Le certezze d… - sportface2016 : #Calcio #UEFANationsLeague #Italia #Nazionale, le parole del Ct Roberto #Mancini alla vigilia del match contro l'… - cry_mancini : RT @sparklyjjeon: questo video di tannie che appena vede il cameraman gli abbia contro e va in braccio a tae ?????????? - Fiorentinanews : #Nazionale: probabile rivoluzione #Mancini contro l'#Olanda. #Chiesa e #Biraghi dalla panchina? -

