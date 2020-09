La Beat generation oltre gli stereotipi (Di domenica 6 settembre 2020) Jack Kerouac e William Burroughs. Allen Ginsberg e Lawrence Ferlinghetti. Scrittori e poeti idolatrati quali protagonisti della rivolta alla società americana, hanno invece personalità più complesse e interessanti. Come emerge da una rilettura delle loro opere e testimonianze.Alla bell'età di 78 anni, William Burroughs aveva un metodo piuttosto particolare per tenersi in forma: «Non fumo molta erba. Beh… due o tre canne al giorno». In aggiunta, una alimentazione sana: «Io non avrei problemi a stare senza carne. Mi piace, ma anche solo le patate e il sughetto dell'arrosto. Riso e sughetto… Verdure. Per me andrebbe benissimo così». Niente concessioni al cibo industriale, al pollame degli allevamenti intensivi: «Le uova hanno il guscio sottile, non sanno di niente. Ma alla maggior parte degli americani non ... Leggi su panorama

Linkiesta : Le incredibili conversazioni tra i maestri della #beat generation, Burroughs e Ginsberg, trascritte in un libro edi… - GaetFerr71 : RT @AccaddeOggi: 05/09/1957 - Viene pubblicato il romanzo 'On the road' di Jack Keruac simbolo della beat generation - - susanna769 : RT @mariobianchi18: Il #5settembre 1957 esce 'On the road' di #JackKerouac, il manifesto della Beat Generation che ha venduto 3 milioni di… - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: 05/09/1957 - Viene pubblicato il romanzo 'On the road' di Jack Keruac simbolo della beat generation - - stedeaz : RT @Linkiesta: Le incredibili conversazioni tra i maestri della #beat generation, Burroughs e Ginsberg, trascritte in un libro edito da @il… -

Ultime Notizie dalla rete : Beat generation La Beat generation oltre gli stereotipi Panorama Verona Beat in tour arriva a Villafranca ed Albaredo con due concerti imperdibili

Due serate consecutive di beat nel Parco Centrale di Albaredo d’Adige e al Castello di Villafranca venerdì 28 alle 20.30 e sabato 29 alle 21 con due cast differenti, sono la quinta e sesta tappa di "V ...

Due serate consecutive di beat nel Parco Centrale di Albaredo d’Adige e al Castello di Villafranca venerdì 28 alle 20.30 e sabato 29 alle 21 con due cast differenti, sono la quinta e sesta tappa di "V ...