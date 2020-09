Juve Suarez, il Pistolero è a un passo ma ora serve lo sprint passaporto (Di domenica 6 settembre 2020) Luis Suarez è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Juve: serve lo sprint passaporto per chiudere la pratica La Juve non vuole dirlo ad alta voce ma Luis Suarez si avvicina a grandi passi ai colori bianconeri. Il Pistolero e il Barcellona hanno fatto tutte le cose per bene e ora la vera partita si gioca tra carte bollate ed esami di lingua. Tra consolati e ministeri. I tempi sono strettissimi, ma la Juve è fiduciosa di bruciarli in extremis. Suarez deve diventare nostro connazionale: senza lo status di comunitario non può essere tesserato visto che Arthur e McKennie riempiono già i due slot a Torino. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana dovrà passare un ... Leggi su calcionews24

