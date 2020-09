Italia, Mancini parla del match con l’Olanda e svela la formazione: “Ecco chi giocherà” (Di domenica 6 settembre 2020) Seconda sfida di Nations League per l’Italia a pochi giorni dal pari interno all’esordio contro la Bosnia. Domani gli azzurri scendono in campo in Olanda, ad Amsterdam, per affrontare gli Orange di Van Dijk. Di questa sfida ha parlato, nella conferenza stampa della vigilia, il ct Roberto Mancini. “Kean e Zaniolo? Entrambi sono molto cresciuti rispetto al passato e spero che continuino così, hanno bisogno di crescere e migliorare. Sono sulla buona strada e renderanno felici la Nazionale e i loro club. Se giocheranno con l’Olanda? Dobbiamo vedere la condizione di tutti: veniamo da due viaggi, probabilmente ne cambieremo diversi. Siamo reduci da una situazione anomala, molti giocatori hanno pochissimi allenamenti alle spalle, quindi dobbiamo cambiare anche per rispetto nei loro confronti e per evitare ... Leggi su calcioweb.eu

